Dopo la pesante sconfitta contro il Benevento maturata ieri sera, 5-0 il finale, e l'ultimo posto in solitaria in Serie B in casa Empoli sono ore concitate con il tecnico Matteo Andreoletti, che aveva preso il posto di Guido Pagliuca a fine settembre, che è sempre più a rischio esonero con la società toscana che si sta guardando attorno per cercare un sostituto.

Possibile soluzione interna e nodo deroga

In mattinata erano emersi due nomi su tutti: quelli di Fabrizio Castori e Davide Dionigi, quest'ultimo cercato anche dal Vicenza dove è in ballottaggio con Andrea Sottil, ma nelle ultime ore starebbe prendendo piede l'idea di una soluzione interna con la promozione di Lorenzo Tonelli, ex difensore proprio dell'Empoli e attuale tecnico dell'Under 17 azzurra con cui ha vinto lo Scudetto lo scorso anno.

L'ex giocatore ha però solamente il patentino UEFA A che non gli permetterebbe di allenare una squadra in Serie B. Servirebbe dunque una deroga per permettergli di guidare la squadra fra i cadetti che ha però la durata di 30 giorni, a meno che non sia ammesso al corso UEFA PRO. L'altra strada è quella di affiancargli un tecnico dotato del patentino che formalmente agirebbe da allenatore come successe a Como con Osian Roberts al fianco di Cesc Fabregas.