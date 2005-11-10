Non solo Milan e Juventus: anche l'Atalanta si prepara all'impegno europeo, domani sera è prevista la sfida ai bosniaci del Borac Banja Luka, valida per la quarta giornata della League Phase in Conference League. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com nella squadra che si è allenata oggi agli ordini del tecnico Maurizio Sarri erano assenti solo Carnesecchi, Kossounou, Hien e Pompei.

Fermo Carnesecchi? Le soluzioni per Sarri

Aggregato anche il terzo portiere Pardel (che fa parte dell'Under 23), proprio per sopperire all'ultimo stop di Carnesecchi. Il portiere titolare dovrebbe averne per poco più di un mese, punta dunque a rientrare gradualmente con l'anno nuovo, ad inizio gennaio. Nel frattempo il tecnico Maurizio Sarri dovrà dare spazio a Marco Sportiello o al 17enne Mattia Sonzogni, che ha sostituito a sua volta Pompei.

Ecco di seguito le immagini della rifinitura dell'Atalanta in vista della sfida al Borac Banja Luka.