Il Vicenza sembra aver sciolto le riserve per il successore di Fabio Gallo. Come avevamo anticipato questa mattina il Lane ha scelto Davide Dionigi per sostituire il tecnico che ha riportato in B il club veneto. Come raccolto da TMW il tecnico ex Reggiana, che era stato cercato anche dall'Empoli (i toscani puntano alla soluzione interna con Lorenzo Tonelli), sta limando gli ultimi dettagli con il Vicenza e nelle prossime ore dovrebbe firmare il contratto con il club biancorosso.

Per il tecnico è pronto un contratto fino al termine della stagione, con le parti che stanno ragionando su un'opzione per la stagione successiva. Davide Dionigi è quindi pronto a ripartire dal Vicenza, con il Lane che tiene pronto anche il piano B che porta ad Andrea Sottil.