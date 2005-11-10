Vicenza, caccia al sostituto di Longo: ripresi i contatti con Sottil. La situazioneTMW
Tommaso Maschio
Il Vicenza, dopo aver ufficializzato il divorzio con Fabio Gallo, è alla ricerca di un tecnico con cui proseguire la stagione e cercare di risalire la classifica che attualmente vede i veneti al penultimo posto in classifica con appena 10 punti in 13 gare.
Nuovi contatti con Sottil
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club biancorosso avrebbe ripreso i contatti con quel Andrea Sottil già accostato alla panchina a inizio mese prima che la società decidesse di confermare la fiducia, anche sulla spinta della tifoseria, nei confronti di Gallo. Reduce dall'esperienza al Modena, terminata in estate dopo il sesto posto della passata stagione, il tecnico potrebbe tornare in sella per cercare di conquistare la salvezza col Vicenza.
Gli altri nomi in lista
L'altro nome caldo in queste ore è quello di Davide Dionigi che è però nel mirino anche dell'Empoli, altro club che a breve potrebbe annunciare l'esonero di Matteo Andreoletti (a sua volta subentrato a Guido Pagliuca) dopo la debacle contro il Benevento nel turno infrasettimanale e l'ultimo posto in classifica.