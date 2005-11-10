"Io sto con Spalletti". Parola di Giuseppe Galderisi. L’ex attaccante della Juventus ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna de La Stampa proprio della mancanza del centravanti sottolineata dall’allenatore bianconero: "E lo faccio con coerenza - prosegue - perché la mia risposta da centravanti e quella allenatore non sono in alcun modo in contraddizione. Non credo che Luciano facesse riferimento solo all’altezza dei suoi attaccanti, il suo è un discorso di caratteristiche e di atteggiamento, anche perché sia Kolo Muani che soprattutto Woltemade non sono di certo giocatori bassi.

E’ che in questa Juve manca effettivamente un giocatore con le qualità del centravanti puro, che sappia fare a sportellate con i difensori avversari, che possa riempire l’area di rigore e far rifiatare la squadra. Manca un vero numero nove. Sa cosa diceva un maestro come Bagnoli? Datemi due punte forti, al resto ci penso io. Non contano i moduli, contano i giocatori. Il calcio cambia ma certe cose no, per creare una squadra vincente servono attaccanti che facciano la differenza. L’ideale sarebbe un centravanti di peso e una seconda punta capace di inventare.

Ma l’importante è che siano forti, alla fine anche io e Iorio in una stagione a Verona segnammo più di 30 gol in due, non proprio una coppia di giganti eppure funzionavamo alla grande contro praticamente ogni tipo di difesa e contro quelli che all’epoca erano i migliori difensori del mondo".