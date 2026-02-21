Spezia in ritiro a Forlì in vista del Cesena. Scambio di saluti e battute tra Tajani e Donadoni

L'incontro tra il ministro degli Esteri e il ct dello Spezia ex azzurro

(ANSA) - FORLÌ, 21 FEB - Chiacchierata nella hall di un hotel forlivese tra il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e l'ex allenatore della Nazionale e stella del Milan Roberto Donadoni. Lo scambio di saluti e di battute è avvenuto al termine di un incontro del vicepresidente del Consiglio con la Federazione delle Bcc dell'Emilia-Romagna, tenuto nell'albergo che ospita la squadra dello Spezia, allenata proprio dall'ex commissario tecnico degli azzurri. Nel pomeriggio, nella vicina Cesena, è in programma la sfida del campionato di calcio di Serie B tra il Cesena, ottavo in classifica con 37 punti e lo Spezia di Donadoni, terz'ultimo con 22 punti. (ANSA).