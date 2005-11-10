Dopo la vittoria contro il Torino l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri interrogato sull'impegno in Champions League contro il Manchester City si era espresso così: "Il passaggio in Champions ce lo giochiamo nelle ultime tre partite". Parole che non sono piaciute a Enzo Maresca: "In Italia siamo abituati a piangere". Su cui ieri sera è tornato lo stesso Allegri: "Ribadisco il senso delle mie parole, quando ho detto anche giorni fa che questa sfida non sarà decisiva. E' una semplice considerazione matematica. Dobbiamo vincere tre partite e possiamo farlo nelle ultime tre giornate, ma chiaramente cercheremo di far bene anche con una grande squadra come il Manchester City".

Prima del Porto lo stesso messaggio

Allegri ha quindi detto e ribadito che il Napoli si giocherà la qualificazione contro Club Brugge Sabah e Viking. Non il massimo per caricare la squadra alla vigilia di una delle sfide più importanti della stagione, per chiedere il 120% alla sua squadra alla vigilia del match contro Haaland e compagni. Grossomodo lo stesso messaggio che lanciò a poche ore dalla sfida contro il Porto di Farioli, una partita poi alla fine persa 4-1. Ricordate? "Non è una partita da ultima spiaggia. Ritengo che la qualificazione ce la giocheremo soprattutto nelle ultime tre partite in calendario".

Poi però sarà vietato sbagliare...

Anche dal punto di vista comunicativo la strategia è inspiegabile perché il Napoli che nelle prime quattro giornate ha conquistato solo tre punti ne ha bisogno di altri nove per esser certo di partecipare ai play-off. E far passare il messaggio che quella col Manchester City al pari della sfida col Porto può anche esser persa tanto poi ci sono tre sfide più alla portata è pericolosissimo. Anche perché poi dopo non sarà più possibile fare dei passi falsi e oggi questo Napoli sembra più forte di pochissime squadre presenti in Champions, sicuramente non più forte di quel Club Brugge al momento in corsa per la qualificazione diretta. Che lo scorso 13 ottobre in Italia ha già giocato e vinto, l'ha fatto a San Siro contro l'Inter.

La verità è che anche un punto a Manchester sarebbe fondamentale per evitare di scaricare tutte le pressioni su tutte le ultime tre sfide, per evitare che un passo falso negli ultimi 270 minuti faccia rima con eliminazione. E invece - proprio come alla vigilia di Porto-Napoli - Allegri ieri sera ha ripetuto che oggi, in fondo, perdere non sarebbe un dramma.