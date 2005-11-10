Barletta, ecco Volume: "Son subito potuto intervenire sul mercato. Arriveranno svincolati"

Giornata di conferenza stampa in casa Barletta, con il nuovo Direttore Sportivo del club Luigi Volume che si è presentato alla stampa. In un momento di diffidenza della piazza visti gli ultimi risultati: "Io chiedo solo di essere giudicato alla fine del mio lavoro, essere giudicato per la camicia che indosso oggi non credo interessi a qualcuno. Aspettiamo".

In arrivo due svincolati. E Paci è confermato.

Si tocca quindi i temi inerenti alla rosa: "Io sono contentissimo di mister Paci, per me è un punto fermo di questa società, ha la mia piena fiducia: è un grande professionista e un uomo vero. Vedremo sulla rosa il da farsi, ho da subito un budget affinché possa intervenire secondo le mie idee, delle cose le abbiamo già fatte ma aspettiamo: chiaramente ho potuto intervenire solo sugli svincolati, cercando profili che ci diano freschezza e possano permetterci di variare qualcosa a livello di gioco. Giron e Di Chiara? Siamo sopra a entrambi. Problemi con Partipilo? Nessun malumore, domani torna ad allenarsi dopo un piccolo problema fisico".

Elogi al lavoro fatto finora.

Non manca poi un plauso al vecchio Ds: "Chi mi ha preceduto ha fatto un bel lavoro, il 90% della rosa lo avrei scelto anche io. La Serie C non è arrivata a caso qui. A ogni modo non ho io un'idea di gioco precisa, io voglio vedere la maglia strappata a fine partita: davanti abbiamo un muro, e quella gente va resa orgogliosa. Se esco da Barletta e ho fatto bene, posso andare avanti sereno".