Nuovo cambio di proprietà in vista per il Perugia. A poche settimane dal passaggio delle quote da Javier Faroni ad Arenacuri, formalizzato lo scorso 4 novembre, il club biancorosso si prepara a una nuova svolta societaria. Il protagonista dovrebbe essere, stando a quanto riportato da La Nazione, Mauro Ricci, imprenditore perugino pronto a rilevare, attraverso la propria holding, l'intero pacchetto di quote di Arenacuri, attuale proprietaria del Grifo. L'operazione dovrebbe concretizzarsi già nel corso della prossima settimana, con il passaggio dal notaio e la conseguente uscita di scena di Francesco Lana.

Una nuova proprietà per affrontare le urgenze

L'eventuale ingresso di Ricci rappresenterebbe innanzitutto una risposta alle difficoltà che stanno attraversando il Perugia. L'imprenditore perugino, che già nei mesi scorsi si era attivato per sostenere il club, potrebbe infatti garantire attraverso la propria holding i requisiti di onorabilità e solvibilità necessari per completare la documentazione richiesta dalla FIGC. Proprio su questo fronte si concentra una delle principali urgenze. La documentazione trasmessa alla Federazione sarebbe risultata incompleta, in particolare per quanto riguarda le garanzie relative alla solvibilità della proprietà. Il Perugia è quindi chiamato a integrare gli atti, così da evitare ulteriori conseguenze sul piano sportivo, compreso il rischio di una penalizzazione in classifica.

Il 16 dicembre la scadenza da rispettare

La partita più delicata, tuttavia, riguarda la tenuta economica del club nel medio periodo. Il prossimo 16 dicembre rappresenta infatti un appuntamento fondamentale: entro quella data il Perugia dovrà far fronte a circa 1,2 milioni di euro tra stipendi e contributi relativi a dipendenti e tesserati. Il possibile ingresso di Ricci, dunque, rappresenterebbe un primo passaggio per dare respiro alla società, ma non chiuderebbe il capitolo relativo alla ricerca di nuovi partner. La necessità di individuare ulteriori forze economiche resta centrale, anche perché la pista legata a Calisto Fund, che aveva alimentato aspettative nelle scorse settimane, al momento non sembra destinata a produrre sviluppi concreti.