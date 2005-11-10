Kaleb Jimenez è l'uomo copertina dello Spezia. Il trequartista spagnolo, 24 anni e nato in Italia, da un mese è un titolare fisso dopo l'infortunio di Carmelo Limonelli e non ha più lasciato il posto. In campionato ha già segnato 4 gol e servito 2 assist, in Coppa Italia ha aggiunto una rete e un altro passaggio vincente, il tutto in meno di 600 minuti. Sul campo il pubblico spezzino ha imparato a conoscerlo. Per capire chi sia fuori dal campo, però, bisogna partire da suo padre.

Papà Andres e l'impegno con Remar

Andres Jimenez Martin è fondatore e CFO di Remar SOS Italia, organizzazione non governativa che raccoglie fondi e aiuti per le popolazioni in difficoltà, dall'Ucraina all'Africa. "Siamo una Ong internazionale - ha raccontato a Il Secolo XIX -. In Italia siamo costituiti con un nostro statuto, ma come organizzazione restiamo internazionali". Fu proprio Remar a portarlo in Italia: "Sono stato inviato per aprire una sede e poi svilupparci verso altri punti in Europa". Oggi l'organizzazione è presente in 78 paesi.

In quel contesto è cresciuto il calciatore. "Tutti i miei figli sono nati con l’idea di aiutare le persone, perché il mio scopo era quello - racconta ancora -. Abbiamo iniziato dall’Italia per poi poter aiutare tutto il mondo, per esempio l'Ucraina quando è cominciata la guerra". Il fratello maggiore Josué, cofondatore di Remar, opera a livello internazionale: "Va dove c'è la necessità", dice il padre. È stato in Ucraina fin dall'inizio del conflitto, per tre anni, e poi nelle zone del terremoto in Turchia. Le due sorelle hanno scelto altre strade (una è maestra d'asilo, l'altra ha uno studio estetico), ma collaborano come volontarie quando possono.

Le donazioni di Kaleb e il progetto in Costa d'Avorio

Kaleb ha scelto il calcio, ma non si è sfilato dal progetto di famiglia. "Non può aiutare direttamente le persone, allora lo fa con il suo lavoro, dal punto di vista economico. Ogni mese dona una parte dello stipendio scegliendo tra i vari progetti che stiamo sviluppando", spiega il padre. Il prossimo progetto guarda alla Costa d'Avorio e strizza l'occhio al pallone: "Abbiamo un programma sul calcio che vorremmo potenziare facendo venire Kaleb e altri giocatori ogni tanto, nel periodo in cui sono liberi, magari con le valigie piene di magliette nuove anche dello Spezia".