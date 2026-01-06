Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dopo 20 giornate, in Serie C Arezzo e Benevento tornano in vetta nei rispettivi gironi: il punto

Dopo 20 giornate, in Serie C Arezzo e Benevento tornano in vetta nei rispettivi gironi: il punto
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 08:04Serie C
Claudia Marrone

Nella serata di ieri, per altro con un ricco programma di ben quattro partite, di cui tre del Girone C, si è conclusa la 20ª giornata del campionato di Serie C, che proprio nel citato raggruppamento ha visto un nuovo cambio al vertice, perché il Benevento - in un'insolita nebbia - ha rimontato la gara contro il Crotone, e ha acciuffato la vetta in solitaria, sfruttando anche il pareggio del Catania e la sconfitta della Salernitana, che per altro potrebbe anche essere fatale per mister Raffaele.

Cambi in vetta anche nel Girone B, con l'Arezzo che torna alla vittoria e approfitta dello scivolone del Ravenna, ko in casa del Campobasso: la seconda sconfitta consecutiva dei romagnoli - in mezzo il turno di riposo - ha dato nuova linfa agli amaranto. Ma cambi sostanziali ci sono stati anche nella parte bassa, perché la Torres ha vinto lo scontro diretto con il Pontedera salutando l'ultimo posto in classifica, preso in eredità proprio dai toscani.

Nel Girone A, invece, il Vicenza pareggia ma non molla la presa, mentre il Lecco cede il secondo posto all'Union Brescia; notte fonda per la Triestina, che non riesce a vincere neppure contro l'Alcione.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

GIRONE A
Cittadella-Virtus Verona 4-1
21’ Anastasia (C), 45’+5’ e 49’ Rabbi (C), 82’ Patane (V), 88’ Vita (C)
Trento-Giana Erminio 3-1
29’ e 82’ [rig.] Pellegrini (T), 46’ Beretta (G), 87’ Dalmonte (T)
Ospitaletto Franciacorta-Lecco 1-1
17' [rig.] Sipos (L), 33' Messaggi (O)
Pro Vercelli-Pro Patria 1-0
57' Burruano
Renate-Pergolettese 2-1
25’ Auriletto (R), 68’ Spedalieri (R), 81’ Arini (P)
Arzignano Valchiampo-Union Brescia 1-2
47' Moretti (AV), 63' Rizzo (UB), 86' Boci (UB)
Inter U23-Novara 0-0
Lumezzane-Vicenza 1-1
52' Morra (V), 74' Caccavo (L)
Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe 2-0
16' Gobetti (D), 86' Clemenza (D)
Triestina-Alcione Milano 1-2
47' Marconi (A), 62' Pitou (A), 74' Ionita (T)

Classifica: Vicenza 50, Union Brescia 39, Lecco 38, Cittadella 35, Alcione Milano 30, Trento 30, Renate 28, Inter U23 28, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Arzignano Valchiampo 24, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23, Lumezzane 23, Novara 22, AlbinoLeffe 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Juventus Next Gen-Carpi 2-0
24’ Puczka, 45’ Okoro
Pianese-Ascoli 4-2
30’ [rig.], 45’+4’ [rig.] e 81’ Bellini (P), 35’ Milanese (A), 43’ Silipo (A), 90’+1’ Sodero (P)
Pontedera-Torres 1-3
8’ e 52’ Di Stefano (T), 10’ [aut.] Cerretti (P), 19’ Faggi (P)
Forlì-Arezzo 1-2
16' Francolini (F), 55' Righetti (A), 93' Eklu (A)
Vis Pesaro-Pineto 0-2
7' Vigliotti (P), 18' Lombardi (P)
Campobasso-Ravenna 2-1
51' e 80' Gala (C), 56' [rig.] Luciani (R)
Bra-Sambenedettese 2-2
16' Eusebi (S), 27' Rottensteiner (B), 37' Candellori (S), 90'+8' Baldini (B)
Guidonia Montecelio-Perugia 1-2
39' Montevago (P), 51' Manzari (P), 87' Esempio (G)
Ternana-Livorno 2-1
11' Kerrigan (T), 58' Dubickas (T), 6' Biondi (L)
Riposa: Gubbio

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 41, Ascoli 34, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Ternana 26, Carpi 26, Campobasso 26, Pianese 26, Juventus Next Gen 24, Forlì 24, Livorno 19, Gubbio 19*, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 14, Pontedera 14

* una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Picerno-Audace Cerignola 1-1
51' D'Orazio (C), 92' Frison (P)
Cavese-Sorrento 1-0
69' Ubaldi (C)
Atalanta U23-Latina 1-2
58' e 70' Parigi (L), 86' Manzoni (A)
Foggia-Catania 1-1
58' Bevilacqua (F), 65' [aut.] Buttaro (F)
Potenza-Giugliano 0-0
Siracusa-Salernitana 3-1
2' Di Paolo (SI), 40' Contini (SI), 45+7' Achik (SA), 49' Candiano (SI)
Trapani-Casarano 1-0
79' Stauciuc
Benevento-Crotone 2-1
73' Zunno (C), 83' Mignani (B), 90'+2 Carfora (B)
Cosenza-Monopoli 0-2
72' Fall, 90'+4 Dudic
Team Altamura-Casertana 0-2
45'+1 Heinz, 45'+3 Bentivegna

Classifica - Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Casarano 28, Potenza 26, Trapani 26, Audace Cerignola 25, Atalanta U23 22, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Latina 19, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

