TMW Il Giugliano ha già il sostituto di Nepi. In prestito dal Cesena arriva Ogunseye

Abbiamo parlato proprio questa sera dell'addio di Alessio Nepi al Giugliano: nonostante l'attaccante fosse stato dichiarato incedibile dal club, le carte in tavola sono cambiate, e i campani si sono dovuti arrendere al Perugia, che ha chiuso la trattativa per assicurarsi il rinforzo nel reparto avanzato della formazione di mister Giovanni Tedesco.

Ovviamente lo spazio lasciato da Nepi non potrà essere lasciato vuoto, ma su questo il Giugliano è corso ai ripari per tempo, tanto da aver già individuato il sostituto e sostanzialmente chiuso la trattativa. Alla corte di mister Eziolino Capuano, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, arriverà infatti Roberto Ogunseye, che nella prima parte di stagione ha militato proprio nel Perugia, in prestito dal Cesena; gli umbri hanno chiuso anticipatamente il prestito, ed ecco quindi che la compagine campana si è inserita sul giocatore e ha trovato l'accordo con il suo club di appartenenza per un nuovo prestito. Soffiandolo al Foggia.

Non resta quindi che attendere le varie ufficialità, che potrebbe già arrivare nella giornata di domani, per l'Epifania sempre più vicina.