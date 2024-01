Ufficiale Carrarese, rinforzo in difesa per il neo tecnico Calabro: ecco Maccherini dal Brescia

vedi letture

"Carrarese calcio rende noto di aver perfezionato con il Brescia Calcio l’acquisizione temporanea del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Maccherini Tonini. Il classe 2003 è uno dei calciatori più promettenti del settore giovanile dei lombardi, ricopre il ruolo di difensore centrale di 190 cm". Con questa nota il club toscano ha annunciato l'arrivo del giovane centrale difensivo che in questa prima parte di stagione ha militato nella Primavera dei lombardi.

Il difensore, ai microfoni del sito ufficiale dei marmiferi, ha dichiarato” Arrivo a Carrara consapevole di entrare a far parte di una squadra forte, dove c’è molta competitività per trovare il proprio posto in rosa, soprattutto per un giovane come me. Da questa esperienza nel professionismo mi aspetto molto; farò di tutto per essere il più utile possibile alla squadra e per riuscire a toglierci delle soddisfazioni. Non vedo l’ora di conoscere i compagni, lo staff e la piazza. - conclude Maccherini Tonini - Le mie principali caratteristiche sono sicuramente la forza fisica, la capacità di lettura frontale e laterale dell’avversario non disdegnando la partecipazione attenta alla costruzione dal basso".