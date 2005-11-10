Il futuro quartier generale del Napoli prende ufficialmente forma in località Pozzo Nuovo, nel territorio di Qualiano, a circa trenta chilometri dal centro del capoluogo campano. Con la firma dei contratti preliminari di compravendita condizionata siglata dal presidente Aurelio De Laurentiis, il club compie il primo passo concreto verso una sede di allenamento interamente di proprietà dopo oltre vent'anni trascorsi in affitto a Castel Volturno.

I dettagli della location

L'operazione riguarda una superficie iniziale di tredici ettari, con un investimento complessivo stimato attorno ai 10 milioni di euro, affiancata da un'opzione della durata di 30 mesi su ulteriori 5 ettari confinanti attualmente gravati da ipoteche. Una volta completata l'acquisizione dell'intero perimetro da 18 ettari, i due terzi dell'area ospiteranno dieci campi da gioco e un mini-stadio dedicato alle gare della Primavera in campionato e in Youth League, mentre la parte restante accoglierà spogliatoi, uffici direzionali, palestre, strutture mediche, zone relax, foresteria e un laghetto artificiale destinato all'irrigazione. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Quando partono i lavori

Il cronoprogramma operativo del progetto resta ora legato ai passaggi burocratici necessari per sbloccare i cantieri. Il Napoli sta ultimando la documentazione per attivare l'iter autorizzativo presso la Zona Economica Speciale (ZES), procedura indispensabile per convertire in tempi rapidi - stimati in circa novanta giorni - la destinazione urbanistica dei suoli da agricola a sportiva. Perfezionato l'acquisto definitivo, l'obiettivo fissato dal club partenopeo è avviare i lavori entro marzo 2027: si partirà con l'edificazione delle mura di cinta, dei primi due campi e degli spogliatoi, così da consentire il trasferimento della prima squadra subito dopo i ritiri estivi. In questa maniera, tra l'altro, si riqualificherà l'hinterland, a due chilometri dall'area sorge la stazione ferroviaria di Qualiano-Giugliano.