Il Catania a Torre del Grifo. La gioia di Grella: "Alla lunga la perseveranza ha pagato"

Dopo oltre quattro anni dall'ultima volta, il Catania è tornato ad allenarsi a Torre del Grifo, nuovamente quartier della formazione rossazzurra, che si sta allenando in vista del prossimo impegno di campionato: i siciliani torneranno in campo domenica 11 ottobre, alle ore 12.30, sul campo dell'Altamura, in occasione della gara valevole per la 9ª giornata del Girone C di Serie C.

Nel pomeriggio odierno, il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella è andato al centro con Mark Bresciano e David Tucker, per assistere al secondo allenamento della squadra di Emilio Longo. Ai presenti, ha poi detto: "È molto emozionante tornare qui, alla lunga la perseveranza ha pagato. Sono felicissimo di riprendere un pezzo che ci mancava".