Napoli, i 21 convocati di Allegri per il Frosinone: Anguissa out, debutto per un Primavera
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 12:23Serie A
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10.10.2026 12:23Serie A
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Torna in campo il Napoli, voglioso di date una sterzata ad un campionato iniziato in modo deludente. Tra i convocati di mister Allegri per il match contro il Frosinone, stasera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, non c'è Anguissa (ancora alle prese con l'infortunio di Firenze prima della sosta). Prima chiamata per l'attaccante classe 2008 della Primavera Milton Pereyra. Di seguito l'elenco completo.
La lista dei convocati del Napoli
Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic
Difensori: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Rrahmani, Spinazzola
Centrocampisti: De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay
Attaccanti: Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Milton Pereyra, Neres, Politano
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