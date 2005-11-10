Milan, Cardinale stamane a Milanello: il numero uno del club a seguire l'allenamento
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 12:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
10.10.2026 12:08Serie A
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Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Gerry Cardinale è arrivato da circa un'ora a Milanello. Il numero uno di RedBird ha deciso di assistere da vicino all'allenamento della squadra in programma alle 11, confermando ancora una volta la propria presenza costante attorno a Ruben Amorim e calciatori.
Al centro sportivo, insieme al proprietario rossonero, anche l'amministratore delegato Massimo Calvelli insieme al resto del board rossonero che di solito lavora sul mercato.
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