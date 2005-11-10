Aquilani: "Adzic in crescita sia mentalmente sia fisicamente. Per noi è molto importante"

Mister Alberto Aquilani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Milan, ha risposto anche a una domanda sul percorso di crescita del talento montenegrino Vasilije Adzic. Di seguito la risposta del tecnico del Sassuolo.

La conferenza di Aquilani

"Lo vedo in crescita, sia mentalmente che fisicamente. So che è un giocatore molto importante per noi. Sono tanti lì davanti e qualcuno deve rimanere fuori, però se capiamo che il rimanere fuori ma entrare e decidere le partite vale come giocare dall'inizio allora riusciamo a fare uno step. Se vediamo che chi resta in panchina poi entra e fa poco e niente allora è una gestione che non va bene, ma questo vale per tutti non per Adzic".

Il rendimento stagionale di Adzic

In quest'avvio di stagione il calciatore di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al Sassuolo, ha finora realizzato 4 gol e 1 assist in 6 partite giocate.