Folla in delirio per Ronaldinho davanti allo store del Ravenna: non è quello vero

Si avvicina a grandi passi il debutto di Ronaldinho con la maglia del Ravenna, domani alle 17.30 contro il Forlì. Un evento che non solo ha scatenato l'entusiasmo dei sostenitori ravennati, ma ha anche avvicinato a questa partita curiosi non solitamente vicino al mondo del calcio, televisioni italiane ed estere ed esponenti del pallone che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'ex giocatore - tra le altre - di Barcellona e Milan. Un tumulto generale che causa anche eventi piuttosto bizzarri.

Selfie e applausi per il Ronaldinho... falso

Come riporta LaCasadC.com, nei pressi dello store del Ravenna si è presentato Ronaldinho: o almeno questo è quello che credevano tutti quei tifosi che lo hanno applaudito e hanno sperato di strappare un selfie con lui. In realtà, si trattava di un fake. Episodio che la dice lunga di come l'arrivo nella città romagnola del fuoriclasse brasiliano abbia fatto anche perdere il lume della ragione alla gente.