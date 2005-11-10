Il Foggia non decolla ma Auteri non è in discussione. E attacca: "Alcuni hanno un blocco emotivo"

Quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, questo il ruolino di marcia del Foggia quando si è già scavallata la metà del girone di andata del campionato di Serie C; 13 giornate che valgono solo il quartultimo posto, con tre lunghezze di margine dalla zona playout. Certo, l'ultimo posto della zona playoff è distante solo quattro punti, ma per quel che si è visto in campo nell'ultimo frangente è meglio guardarsi le spalle, invece di guardare in alto; il tecnico Gaetano Auteri, però, non è in discussione.

L'attacco (abbastanza) frontale alla squadra.

Nessun esonero all'orizzonte, dunque, ma il trainer rivolge dure parole alla squadra: "Il calcio è un’affermazione di personalità nei diversi contesti e nelle difficoltà - si legge su quotidianodifoggia.it -. Bisogna metterci la faccia e il primo a farlo sono io; a quanto pare, però, alcuni hanno ancora un blocco emotivo. [..] Non capisco questa mancanza di coraggio. Chi se la sente di affrontare le difficoltà deve dimostrarlo, e sta a me individuare chi è in grado di farlo e chi no. Non ci sono problemi di atteggiamento durante gli allenamenti, ma questa discontinuità, sia collettiva che individuale, non va bene. Resto molto deluso ma non preoccupato: chi ha voglia di reagire bene, altrimenti si faranno altre scelte".

Casillo aveva confermato il tecnico già 20 giorni fa.

Già 20 giorni fa, dopo la batosta contro il Giugliano, Auteri era stato confermato. Il presidente Gennaro Casillo aveva così parlato: "Si va a vanti con il progetto, abbiamo parlato con la direzione sportiva, ma non con l’allenatore. Non vanno però fatti gesti improvvisati, qui dobbiamo costruire, ma non meritiamo queste prestazioni. Siamo davvero molto amareggiati, ma voglio fare i complimenti al Giugliano che ci ha messo il cuore, quello che dobbiamo metterci noi”.