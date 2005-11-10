Guidonia, Vertainen: "Io e la mia famiglia ci siamo ambientati bene, obiettivo playoff"

Eetu Vertainen, attaccante del Guidonia, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TuttoC.com. Tanti gli argomenti trattati, da come si sta trovando nella compagine laziale agli obiettivi per questa stagione.

Il suo ambientamento al Guidonia e l'importanza del gruppo

Le prime dichiarazioni del giocatore: "Sia io che la mia famiglia ci siamo ambientati molto bene e ci stiamo godendo la vita a Roma. È una delle cose più importanti: riuscire a restare uniti e remare tutti nella stessa direzione, soprattutto quando le cose non vanno bene. È proprio in quei momenti che si misura lo spirito di squadra e l’unità del gruppo. Sono sicuro che noi abbiamo queste qualità".

Le squadre che lo hanno colpito di più nel Girone B e dove può arrivare il Guidonia

"Lo Spezia, senza dubbio. Hanno raccolto punti settimana dopo settimana senza mai perdere. Sono una squadra davvero forte. Credo - prosegue - che l’obiettivo debba essere assolutamente quello di raggiungere i playoff e sono convinto che possiamo farcela. Poi vogliamo essere competitivi anche nei playoff e fare bene".