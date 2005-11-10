Miranda, Raum, la Juventus e il Bologna: un possibile intreccio di mercato a gennaio

Potrebbe scatenarsi un intreccio di calciomercato tra Juventus e Bologna, nella prossima finestra di gennaio. Con focus sulla fascia sinistra, che potrebbe essere rivoluzionata sia per l'una che per l'altra squadra, al momento peraltro coinvolte su un obiettivo in comune, ma seguito per motivazioni differenti: nel caso della Juve come alternativa al giocatore rossoblù che è nel mirino, in quello del Bologna invece come sostituto del possibile partente, in orbita bianconero.

Bianconeri (di nuovo) su Miranda

Cominciamo con Juan Miranda. Il terzino scuola Barcellona ha trovato la maturità calcistica a Bologna, dove è stato sin dal suo arrivo una risorsa e un titolare fisso della fascia sinistra. Con prestazioni in crescita e incisive soprattutto nella metà campo offensiva, dove è capace di far fruttare il suo mancino con anche molti assist. Se ne sono accorti in molti, anche la Juventus: i bianconeri lo avevano puntato già a settembre, nelle ultime ore di mercato, e sarebbero pronti a tornare alla carica in inverno. Servirà però una proposta economica adeguata per convincere il Bologna a privarsene ora, un indennizzo necessario per i rossoblù per andare sul sostituto.

Raum è un'idea (anche) rossoblù

A Casteldebole tra l'altro non si accontenterebbero di un rimpiazzo qualsiasi, ma punterebbero su un profilo internazionale e di grido come quello di David Raum. In forza al Lipsia, il nazionale tedesco classe 1998 ha ancora pochi mesi rimasti sul contratto (scade a giugno 2027) e questo potrebbe portare il club marchiato Red Bull ad accettare anche cifre inferiori rispetto alle richieste del passato. Qui però nasce il possibile intreccio, perché il nome di Raum è a sua volta presente anche nella shortlist della stessa Juventus, che dovrebbe a quel punto decidere dove direzionare i propri sforzi, se su di lui o su Miranda. Innescando a quel punto tutto l'effetto ali di farfalla di cui sopra.