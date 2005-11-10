Castagnini: "Schmid un talento. Palmisani? Ho scommesso, ci vuole coraggio e fortuna"

Sono stati tanti i colpi di mercato del Frosinone questa estate, tra i quali figurano anche Grillitsch, Schmid, Birligea e Bobcek. Il direttore sportivo Renzo Castagnini ha provato a spiegare le loro caratteristiche nell'intervista rilasciata a TMW: "Quando prendi un giocatore c'è sempre qualche problema. Per quanto riguarda Grillitsch è infortunato, ma gioca in Nazionale, ha grandi qualità seppure non lo abbiamo ancora potuto vedere. L'altro austriaco (Schmid, ndr) è un talento, è un giocatore di buon livello. Birligea si è presentato in condizioni fisiche discrete, Bobcek deve lavorare ancora. Hanno trovato Raimondo davanti e hanno avuto poco spazio, fai fatica ora a cambiarlo. Con Clara Vista comunque possiamo avere una rosa un po' più ampia per rimanere in categoria".

Palmisani sta sorprendendo tutti

Un altro giocatore che si è preso la copertina è il portiere italiano. Castagnini ha raccontato come sono andate le cose: "Avevamo preso Sherri, si è fatto male in Coppa Italia ed entrò Palmisani, che aveva giocato a Lucca non facendo bene. Lo avevo visto tutto il mese del ritiro: il presidente mi disse di prendere un portiere titolare e io gli risposi: 'Perché non proviamo con questo ragazzo?'. Ci sono scommesse anche per me, così abbiamo preso un sostituto. Gli abbiamo dato fiducia e ci ha ripagato. Ci vuole fortuna e coraggio. Cichella è un altro esempio. Serviva un centrocampista e io gli dissi di far giocare lui lo scorso gennaio. È bravo e lo sta dimostrando".

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