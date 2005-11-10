Fortin ha le idee chiare: "Giocare al Barbera è un onore. Sogno la riconferma al Palermo"

Il portiere Mattia Fortin vuole fortemente conquistare la conferma a Palermo, dove in questa prima parte di stagione ha trovato spazio per via degli infortuni di Joronen prima e Perin poi, non demeritando nelle occasioni in cui il tecnico Pippo Inzaghi lo ha chiamato in causa. Intervistato dalla Tgs l’estremo difensore ha raccontato con entusiasmo della sua esperienza in rosanero: “Giocare al Barbera è sempre un onore, penso per qualsiasi giocatore di qualsiasi età, e lo è ancor di più per me, che sono un ragazzo giovane”.

Spazio poi al rapporto con il tecnico: “Conoscere un personaggio come il mister, che fino a poco tempo prima avevi visto solo in tv, è un grandissimo onore”.

Fortin infine si sofferma sulla voglia di fare bene e restare in Sicilia: “Siamo primi in classifica grazie a un inizio di campionato da protagonisti, ma non dobbiamo illuderci perché il campionato è lunghissimo. - conclude Fortin come riporta Stadionews.it - Il mio futuro lo vedo sicuramente rosanero. Sono in prestito con diritto di riscatto, il mio sogno e il mio obiettivo sono quelli di meritarmi la riconferma qui“.