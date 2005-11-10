Già agli sgoccioli l'avventura a Napoli di De Bruyne? Dall'Olanda: PSV interessato già a gennaio

Il PSV Eindhoven sogna un colpo da copertina e punta Kevin De Bruyne. Secondo quanto filtra dall'Olanda, il club avrebbe individuato nel centrocampista belga il rinforzo ideale per gennaio. Come riportato da De Telegraaf, ci sarebbero già stati i primi contatti con l'entourage del giocatore, che non avrebbe escluso un trasferimento nella prossima finestra di mercato. Un'ipotesi che confermerebbe le difficoltà nel rapporto tra KDB e Napoli: arrivato un anno e mezzo fa, l'avventura in azzurro potrebbe essere già vicina alla conclusione.

Napoli non fa muro: possibile addio anche a zero

La posizione del Napoli sarebbe piuttosto chiara: nessuna opposizione nel caso in cui De Bruyne manifestasse la volontà di partire. L'ex Manchester City era arrivato a parametro zero e questo permetterebbe a Manna e De Laurentiis di valutare anche una separazione senza incassare un indennizzo. Il contratto del belga scade nel 2027, con un'opzione per un'ulteriore stagione. La sua partenza consentirebbe inoltre al club di risparmiare circa 6 milioni di euro netti d'ingaggio, quasi 7 milioni lordi considerando un'uscita a gennaio.

Il PSV ci prova: la palla passa a KDB

L'operazione avrebbe risvolti anche sul piano ambientale. De Bruyne non avrebbe infatti trovato un'intesa particolare con squadra e città, mentre la discussione con Lucca a Oporto potrebbe aver ulteriormente incrinato gli equilibri. Il PSV, intanto, cerca qualità sulla trequarti dopo le partenze di Veerman e Saibari. Da Perisic a Gotze, il club olandese ha già dimostrato di non temere investimenti su giocatori esperti. Per Bosz, il belga sarebbe un innesto di assoluto spessore. Ora la decisione spetta a Kevin: rilanciarsi a Napoli o ripartire dall'Olanda.