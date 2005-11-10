Il ds del Frosinone parla dalla redazione di TMW, Carlos Augusto rinnova: le top news delle 18

Ospite d'eccezione quest'oggi nella redazione di TuttoMercatoWeb, dove ha fatto visita il direttore sportivo del Frosinone Renzo Castagnini. E nell'incontro ha rilasciato anche una lunghissima intervista per parlare di tutti i temi caldi del momento, dalla classifica alle inevitabili questioni di calciomercato in vista della sessione di gennaio.

Parole importanti anche per Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della FIGC insieme ad Adriano Galliani. "Il calcio ha delle dinamiche interne che conoscete e che non devo raccontare. Spesso è un mondo autolesionismo. Uno si augura di lavorare ed essere giudicato su quello, senza altri attacchi e temi che non riguardano cose di campo. Penso che dovrebbe semplicemente vincere il buonsenso, è una considerazione personale ma credo possa essere condivisa da tutti quelli che amano il calcio. Ci sono state cose sorprendenti ma è inutile lamentarsi. Guardo avanti con consapevolezza e con senso di responsabilità. Per le elezioni del 14 dicembre resto fiducioso", le sue parole.

Tema rinnovi caldo in casa Inter: in queste ore l'entourage di Carlos Augusto e la dirigenza nerazzurra sono tornati a parlarsi, facendo importanti passi in avanti verso gli accordi definitivi. Il 27enne entro Natale firmerà il prolungamento fino al 2031, con aumento dell'ingaggio che lo porterà a guadagnare oltre 3 milioni di euro a stagione.