Trento, Tabbiani: "Vedere i ragazzi lottare e andare oltre la fatica è stato bellissimo"

Dopo la vittoria contro il Lumezzane, il tecnico del Trento Luca Tabbiani ha commentato: "I ragazzi mi hanno emozionato per il grande spirito. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, non avendo molte soluzioni per inserire forze fresche e ripartire, e obiettivamente un pareggio sarebbe stato forse il risultato più giusto. Tuttavia, i valori che possiedono questi ragazzi aiutano a raggiungere determinati traguardi. Dobbiamo recuperare le energie, ma va fatto un grandissimo plauso per l'atteggiamento e l'attaccamento alla maglia. Ci siamo meritati una bella serata di festa per venerdì sera, riempiendo ancora di più lo stadio.

Vederli lottare e andare oltre la fatica è stato bellissimo. È vero che abbiamo fatto prestazioni migliori sul piano corale, ma nel secondo tempo, quando non avevamo più la gamba per ripartire, i ragazzi hanno dimostrato spirito di sacrificio rientrando a dare una mano in difesa, come fatto da Acornero e Sodero. Anche quando eravamo a corto di energie abbiamo provato a rialzare il baricentro. Dal punto di vista caratteriale non ho più dubbi su questo gruppo.

I ragazzi si stanno creando qualcosa di straordinario. Venerdì arriva in fretta e recupereremo energie e minutaggio per giocatori importanti come Disanto, Benassai e Kassama, mentre oggi Grossi ha disputato una partita di altissimo livello prima del cambio per evitare rischi di espulsione. Siamo cresciuti tanto e dobbiamo continuare così, mantenendo soprattutto questi valori umani superiori alla media che ci permettono di avere una marcia in più".