Finale Coppa Italia Serie D: Pistoiese-Ancona si giocherà a Gubbio il 7 marzo. Gara unica

Finalmente decisa la data - e con essa il luogo - della finale di Coppa Italia Serie D, con la stessa che si giocherà in gara unica e vedrà il suo svolgersi allo stadio 'Pietro Barbetti' di Gubbio: il match è in programma il 7 marzo, e il fischio di inizio del confronto fissato alle ore 18:00. Come ormai noto, a darsi battaglia saranno Pistoiese e Ancona, che stanno anche lottando per la promozione in Serie C nei rispettivi raggruppamenti, il Girone D per i toscani e il Girone F per la formazione marchigiana.

Di seguito, la nota diffusa dalla Lega Nazionale Dilettanti:

"Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato data, ora e location della Finale di Coppa Italia Serie D Pistoiese-Ancona. L’ultimo atto della competizione si giocherà allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio (Pg) sabato 7 Marzo alle 18.00 con la formula della gara unica.

Il programma è soggetto ad eventuali variazioni secondo le disposizioni che emanerà la Questura di Perugia".