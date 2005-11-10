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Milan, Cardinale: "Siamo pronti al derby, sono ottimista. Poi sapete com'è il calcio"TMW
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“L’atmosfera nello spogliatoio è quella giusta. Tutti sorridono”. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, il fondo che controlla il Milan, ha parlato all’uscita da Milanello, alla vigilia del derby con l’Inter.
Quanto è importante questo derby?
“Ogni derby, ogni partita è importante. Devi essere serio, i ragazzi stanno facendo il loro lavoro”.
È ottimista?
“Sì, sono sempre ottimista. Ci prepariamo, facciamo il nostro lavoro. Gli infortuni capitano, ma fanno parte del calcio. Vedremo cosa succederà: sapete com’è il calcio”.
Ha parlato con Amorim?
“Certo… Più volte nel corso della giornata. Penso abbia anche tenuto un’ottima conferenza stampa, molto autentica e chiara, articolata”.
Fonte: Da Milano, Antonello Gioia
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