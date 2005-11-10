Il Bologna ritrova Orsolini per la partita contro il Monza. I convocati di Palladino
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Dimitri Conti
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Oggi alle 16:07Serie A
autore Dimitri Conti
30.10.2026 16:07Serie A
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Domani il Bologna ospita il Monza per la partita valevole per la 10^ giornata di Serie A e l'allenatore degli emiliani Raffaele Palladino può contare su un recupero di fondamentale importanza come quello del suo leader offensivo Riccardo Orsolini.
Di seguito la lista dei 24 giocatori convocati da Palladino per la partita che attende il Bologna contro il Monza, in programma per domani alle ore 15.
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Mbangula, Odgaard, Orsolini.
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