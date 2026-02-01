Lookman verso l'Atletico, visite mediche per Boga alla Juve e Cissé al Milan: le top news delle 13

L'Atalanta si appresta a salutare Ademola Lookman. L'attaccante sembra sempre più diretto verso l'Atletico Madrid. I Colchoneros hanno avanzato l'offerta da 6,5 milioni di euro di base annua più 2 di bonus, per arrivare a 8,5 milioni annui di ingaggio con il giocatore che sarebbe sempre più convinto di firmare. Ieri invece c'è stato il primo faccia a faccia fra Diego Pablo Simeone e il nigeriano, molto apprezzato da parte dell'atalantino.

Colpo Jeremie Boga per la Juventus. L'ex attaccante del Sassuolo torna in Italia e lo farà con la maglia bianconera in prestito con 5 milioni di euro di riscatto fissati. Il giocatore di proprietà del Nizza ha raggiunto in queste ore Torino per effettuare le visite mediche con la nuova squadra e al termine firmerà il contratto con la squadra allenata da Luciano Spalletti.

PSV definitivamente bruciato. Il Milan è pronto ad accogliere Alphadjo Cissé. Un nuovo innesto per il futuro rossonero ma non per la stagione in corso. Il classe 2006 che arriva dal Verona resterà fino al termine della stagione in prestito al Catanzaro. Le cifre dell’operazione sono di 8 milioni di euro più 1,5 di bonus. Mattinata di visite anche per lui alla clinica La Madonnina. Dopo di che la firma sul contratto e poi il ritorno in Calabria dove, come detto, proseguirà il campionato in corso con gli uomini allenati da Alberto Aquilani.

Il Napoli infatti chiuso nelle ultime ore l'arrivo di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, è tutto fatto per un prestito di 3 milioni con investimento complessivo a 20 in caso di diritto di riscatto a fine stagione.