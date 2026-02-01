Torino in vantaggio: Vlasic rifinisce e Adams punisce un Lecce troppo distratto dietro
L'equilibrio tra Torino e Lecce si spezza poco prima della mezzora, con i granata che passano in vantaggio: Vlasic da destra pennella un gran pallone col mancino nei pressi del secondo palo, dove Adams si fa trovare pronto e da due passi trafigge Falcone.
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
