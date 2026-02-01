Ufficiale Cagliari, ecco il rinforzo dall'Olanda per la difesa. Depositato il contratto di Raterink

Adesso è anche ufficiale, Othniel Raterink (19 anni) è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Cagliari. Il difensore olandese classe 2006, di piede destro e capace di agire sia al centro della retroguardia che in corsia, è stato prelevato dal club isolano in patria dal De Graafschap, a fronte di un'offerta di 1 milione di euro circa per il trasferimento a titolo definitivo. Raterink ha firmato con il Cagliari un contratto fino al 30 giugno 2030.

Raterink lascia per la prima volta in carriera il De Graafschap e l'Olanda, almeno a titolo definitivo, visto che due anni fa ha trascorso la stagione 2024/25 in prestito nella selezione Under 19 del Bayer Leverkusen. Con la compagine olandese in maglia biancazzurra ha anche esordito anche in prima squadra, mettendo assieme nei primi mesi di questa stagione 24 presenze e 3 gol tra Keuken Kampioen Divisie (il campionato di secondo livello in Olanda, corrispettivo della nostra Serie B) e coppa nazionale dei Paesi Bassi. Per un impiego complessivo di 1865 minuti.