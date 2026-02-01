Adams regala vantaggio e ossigeno al Torino: granata avanti sul Lecce all'intervallo

Torino-Lecce, lunch match della domenica di Serie A, è una sfida ruvida, tesa e con in palio punti fondamentali in chiave salvezza. Ci vuole dunque uno spirito battagliero per affrontarla al meglio e, non a caso, è proprio grazie alla zampata di un guerriero scozzese che i granata vanno a riposo in vantaggio 1-0.

Toro sulle spalle di Adams

Baroni lancia dal primo minuto il nuovo arrivato Marianucci, in difesa insieme a Maripan e Coco. Novità anche nell'undici schierato da Di Francesco, con il debutto dal primo minuto di Cheddira (attaccante appena prelevato dal Sassuolo). Il primo squillo è di marca granata, dopo soli 8 minuti: sponda di Casadei per Adams, che incorna di testa e trova l'ottima respinta di Falcone. La sfida si mantiene su un sostanziale equilibrio, con il Lecce che risponde al 25' con un bolide dalla distanza di Ramadani alzato sopra la traversa da Paleari. Scampato il pericolo, il Toro passa: al 29' Vlasic pennella in area sulla sinistra per Adams che, a due passi dalla porta, col piattone al volo firma l'1-0. La rete dà ulteriore carica alla squadra di casa, che nel finale del primo tempo spreca il possibile 2-0 con Lazaro dopo una corta respinta del portiere leccese. Il vantaggio viene poi conservato fino all'intervallo, con una chance per Gandelman neutralizzata da Paleari a un soffio dal 45'.

