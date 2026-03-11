Si sblocca il match del Bernabeu: Valverde fa tutto col controllo, Donnarumma in ritardo e saltato

Partita subito vivace al Bernabéu, dove Real Madrid e Manchester City si stanno affrontando a viso aperto. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio dopo 20': Courtois lancia lungo, Federico Valverde controlla di destro e supera O’Reilly con uno stop perfetto a seguire, lanciandosi in campo aperto e anticipando poi Donnarumma, in ritardo nell’uscita (il portiere azzurro, forse credendo di essere fuori area, ritrae il braccio lasciando passare il pallone sotto il corpo). Il pallone termina in porta da una posizione tutt’altro che semplice, regalando alla squadra di Arbeloa il gol dell'1-0.