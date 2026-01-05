Cancelo, niente Inter: il portoghese tornerà al Barcellona, affare ai dettagli con l'Al Hilal

Niente Inter, Joao Cancelo viaggia sempre più veloce verso Barcellona. Il conto alla rovescia è ormai iniziato e il traguardo appare sempre più vicino. Il ritorno del portoghese in blaugrana sta prendendo forma concreta, con il sodalizio catalano che ha intensificato i contatti per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. Dopo aver formalizzato la propria proposta, il club catalano sta limando gli ultimi dettagli con l’Al-Hilal, società proprietaria del cartellino del terzino portoghese.

L'accordo, dunque, è ormai a un passo: Cancelo tornerà al Barcellona e non all'Inter. La svolta decisiva è arrivata dalla volontà del giocatore. Cancelo ha infatti indicato con chiarezza la sua priorità: tornare a vestire la maglia del Barcellona, mettendo in secondo piano altre opzioni sul tavolo. Una scelta che ha inciso in modo determinante sull’esito della trattativa. A riportarlo è Sky Sport.

In corsa c’era anche l’Inter, che aveva lavorato con convinzione sul dossier. I nerazzurri si erano spinti fino a raggiungere un’intesa verbale con il club saudita, dimostrando grande concretezza. A mancare, però, è stato l’assenso del diretto interessato, che non ha mai aperto realmente alla possibilità di una seconda esperienza a Milano.