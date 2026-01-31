TMW Atalanta, Lookman non si è allenato con il gruppo oggi. Probabilmente non sarà convocato

Ademola Lookman non si è allenato con la squadra nella seduta di oggi al New Balance Arena. Un allenamento fortemente voluto dal tecnico Raffaele Palladino in vista della partita con il Como di domani. Il nigeriano è rimasto a Zingonia e si è allenato da solo, quindi è difficile pensare a una convocazione per la sfida di alta classifica di domani.

Ci sono due strade per comprendere questa decisione. La prima, come è già successo più volte, è quella di un giocatore che non è concentrato a causa del mercato. Il Fenerbahce ha l'accordo con il calciatore mentre l'Atletico Madrid con il club, con i nerazzurri che preferirebbero cederlo agli spagnoli, per una questione di rapporti (molto solidi) dopo le trattative Ruggeri e Raspadori.

L'altra è che Palladino abbia scelto di non convocarlo. Dopo una prestazione francamente incolore come quella contro l'Union Saint Gilloise, partita che non è costata granché in termini di soldi e classifica (la qualificazione agli ottavi sarebbe comunque saltata a causa del gol di Alisson Santos dello Sporting di Lisbona) ma che psicologicamente è pesata come quella della settimana prima con l'Athletic di Bilbao. Lookman continua a essere in uscita e a breve arriverà una decisione. Da sottolineare come il mercato turco sia aperto fino al 6 di febbraio.