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Polito da Malta può fare ritorno in Italia: duello per il centrale tra due squadre di CTMW
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 12:26Serie C
autore Paolo Lora Lamia
22.11.2026 12:26Serie C
Il difensore sta giocando per i maltesi dell'Hamrun, che gli hanno dato anche la ribalta europea: può tornare nella terza serie italiana.
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Il richiamo dell'Italia è forte per Vincenzo Polito. Il centrale difensivo classe '99 dall'estate del 2025 milita nella formazione maltese dell'Hamrun, con cui ha messo insieme 61 presenze e giocato anche i primi turni delle competizione europee. Le squadre italiane, però, non si sono dimenticate del suo valore e sarebbero pronte a riprenderlo.
In particolare, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, per Polito c'è una corsa a due tra Cerignola e Perugia. Per il difensore sarebbe un ritorno in Serie C, dove ha vissuto le ultime esperienze con le maglie di Messina, Spal e Lecco prima di approdare a Malta.
Fonte: Alessio Alaimo
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