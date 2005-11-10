L'Inter chiude in vantaggio per 2-1 il primo tempo della sfida contro l'Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo. Protagonista assoluto Francesco Pio Esposito, autore della sua prima doppietta con la maglia nerazzurra. La squadra di Cristian Chivu parte meglio e sfiora subito il vantaggio con Calhanoglu, la cui conclusione viene deviata in corner da Kolasinac. All'11' Esposito manda di poco a lato di testa su cross di Dimarco, ma cinque minuti più tardi trova il gol: Scalvini sbaglia il rinvio, Barella recupera il pallone e serve il centravanti, che batte Sportiello con il destro. L'Inter continua a gestire il possesso, mentre la formazione di Maurizio Sarri fatica a rendersi pericolosa.

Esposito firma la doppietta, ma Elmas risponde subito

Alla mezz'ora l'Atalanta prova a reagire con Krstovic, ma Josep Martinez riesce a evitare il pareggio dopo un intervento non impeccabile. Sul ribaltamento di fronte, Esposito sfiora il raddoppio, trovando la doppia opposizione di Scalvini e Sportiello. Il secondo gol arriva comunque al 32': calcio d'angolo di Federico Dimarco e colpo di testa vincente del giovane attaccante, lasciato completamente libero dalla difesa bergamasca. Poco dopo Chivu è costretto a sostituire l'infortunato Calhanoglu con Sucic. La reazione della Dea è immediata: al 35' Eljif Elmas raccoglie il suggerimento di Zalewski e, dopo un primo tentativo mancato con il sinistro, supera Martinez con il destro. Un gol che riapre la partita e lascia tutto in discussione in vista della ripresa.

Inter più brillante, Atalanta ancora in partita

I primi 45 minuti premiano dunque l'efficacia offensiva dell'Inter, capace di sfruttare le disattenzioni della retroguardia atalantina e di costruire diverse occasioni da gol. Esposito sale a cinque reti in campionato, confermando il suo ottimo momento di forma. L'Atalanta, invece, paga soprattutto le difficoltà difensive, ma trova in Elmas la rete che tiene vive le speranze di rimonta. Nella ripresa Sarri dovrà cercare maggiore incisività offensiva, mentre Chivu potrà contare anche su Lautaro Martinez, inizialmente lasciato in panchina dopo i recenti problemi fisici.