Daniele Adani avrebbe potuto intraprendere una carriera completamente diversa, tornando all'Inter nelle vesti di collaboratore tecnico. A rivelarlo è stato lo stesso ex difensore nerazzurro, ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT, dove ha raccontato un retroscena risalente al 2014, quando Roberto Mancini gli propose di entrare nel proprio staff per la seconda esperienza sulla panchina interista. Una possibilità che Adani decise di non cogliere, preferendo proseguire il proprio percorso nel mondo della comunicazione sportiva. Una scelta che, a distanza di anni, non rimpiange, nonostante le importanti prospettive professionali ed economiche alle quali rinunciò.

Adani racconta il no a Mancini: "La mia carriera sarebbe stata diversa"

Nel corso dell'intervista, Adani ha ripercorso il momento in cui Mancini gli propose di affiancarlo nel suo ritorno all'Inter, spiegando le ragioni che lo portarono a declinare l'offerta. "Se avessi accettato, la mia sarebbe stata una carriera diversa. Ma non mi sono mai pentito. Avrei visto il calcio da un punto di vista diverso, da una prospettiva costantemente 'interna'". L'ex difensore ha sottolineato come quella decisione abbia comportato anche una rinuncia economica significativa, considerando le opportunità che avrebbe potuto offrirgli una carriera all'interno dello staff di Mancini. "In tanti dovrebbero sapere che anche in quella situazione lì ho fatto una grande rinuncia a livello economico. Non c'è solo il contratto, ma c'è un percorso che ti porta a fare quello che ti piace".

Adani elogia Mancini: "Difende i suoi collaboratori, se c'è fedeltà non li lascia"

Adani ha poi speso parole di grande apprezzamento nei confronti dell'ex allenatore dell'Inter, soffermandosi soprattutto sul rapporto che Mancini è solito costruire con i propri collaboratori. "Mancini è uno che difende il suo gruppo di lavoro: se c'è fedeltà, non si separa dai suoi collaboratori. È così che un professionista dovrebbe fare, magari integrando lo staff, ma senza eliminare chi si dimostra fedele". L'opinionista ha ricordato anche le importanti esperienze professionali vissute successivamente dal tecnico, tra cui quelle allo Zenit San Pietroburgo, in Arabia Saudita e in Qatar, oltre alla vittoria dell'Europeo 2021 con la Nazionale italiana. Secondo Adani, accettare la proposta del 2014 avrebbe potuto aprirgli un percorso professionale molto diverso e particolarmente remunerativo. Il rifiuto, tuttavia, non ha compromesso il legame personale tra i due. "Questa cosa non ha cambiato il rapporto tra di noi, anzi, lo ha fortificato".

Adani e il retroscena sulle telecronache: "Mancini mi disse che potevo continuare"

Un altro particolare emerso durante l'intervista riguarda la possibilità, prospettata da Mancini, di conciliare il ruolo di collaboratore tecnico con l'attività di telecronista. "Sai cosa mi disse Mancini: 'Per me puoi continuare a fare le telecronache'". Un'ipotesi che Adani considerava però impraticabile, sia per questioni professionali sia per l'impossibilità di svolgere contemporaneamente le due attività. "Gli ho risposto: 'Roby, non si può, non ce lo fanno fare. Non posso fare le telecronache alla sera dopo essere stato tutto il giorno con te'".