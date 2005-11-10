Un Milan convincente, brillante e concreto riparte dalla sosta con un netto successo sul Frosinone. A San Siro i rossoneri vincono 5-1 e Ruben Amorim promuove la prestazione della squadra, sottolineando però la necessità di mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni tra campionato ed Europa League.

Pensare subito alla prossima sfida

"Belle sensazioni, ma non è solo il risultato: conta la continuità nei 90 minuti. Siamo stati intelligenti e coraggiosi", ha spiegato Amorim a Sky Sport. Il tecnico ha apprezzato la gestione della gara anche nei momenti più difficili: "Eravamo stanchi, ma il Frosinone continuava con le sue transizioni e siamo riusciti a controllare bene. Avremmo potuto fare più gol, anche se nel primo tempo abbiamo sofferto un po' e dobbiamo migliorare nell'uno contro uno difensivo". L'allenatore rossonero ha poi parlato di Gonçalo Ramos, uscito per un problema fisico: "Non possiamo perdere altri giocatori. Abbiamo poco tempo per recuperare in vista dell'Europa League e non possiamo rischiare. Sono contento per lui e per il suo gol, soprattutto per il 2-0, che ha fatto la differenza".

Rabiot e Cissé, due uomini chiave

Parole importanti anche per Adrien Rabiot, definito "uno dei migliori centrocampisti d'Europa in questo momento": "Può giocare da 10, da trequartista, da 8 e anche da play più basso. Vogliamo che rimanga al Milan". Infine un pensiero alla sfida con l'Olympiacos: "Dobbiamo vincere, altrimenti sarà complicato qualificarci. Non è una scusa, dobbiamo affrontare la partita in modo diverso rispetto a Benfica e Ferencváros". Su Cissé, autore del quarto gol: "Può giocare sia da trequartista che da attaccante centrale. Oggi servivano corsa e attacco della profondità, per questo ho scelto lui".