Milan, Ramos: "Posso anche fare tripletta, ma se non vinciamo non mi va bene"
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 21:38Serie A
autore Paolo Lora Lamia
22.11.2026 21:38Serie A
L'attaccante portoghese ex PSG: "Lavoriamo tutti i giorni per il primo posto". Sul gol che non arriva sempre: "Per me conta la vittoria".
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Il centravanti del Milan Gonçalo Ramos ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Frosinone vinto per 5-1 e valido per la 12^ giornata di Serie A.
Per te quello del gol è un tema?
"Per me l'importante è vincere. Lavoriamo tutti i giorni per il primo posto. Posso fare anche tripletta, ma se non vinciamo non mi va bene".
Come sta il polpaccio?
"Tutto bene".
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