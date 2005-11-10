L'Atalanta torna in partita contro l'Inter: Elmas batte Martinez, 1-2 a Bergamo
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Pierpaolo Matrone
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22.11.2026 21:24Serie A
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Dopo la rete, la seconda, di Esposito torna in partita l'Atalanta contro l'Inter grazie alla rete di Eljif Elmas. Zalewski in area di rigore serve l'ex Napoli che quasi dal dischetto cicca la prima occasione con il mancino, poi con il destro non lascia scampo a Martinez. Accorcia le distanze la squadra di Maurizio Sarri. Secondo gol in questo campionato per il macedone dopo la rete nel pareggio per 4-4 a Bergamo con il Frosinone.
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