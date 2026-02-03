Brian Holt: "Ora sono comproprietario del Cagliari. Non ci ho pensato due volte a investire"

Sul proprio profilo X, Brian Holt ha pubblicato un post interessante, nel quale ha scritto della sua nuova avventura che sta per iniziare: "Ora sono comproprietario del Cagliari, una squadra di calcio di Serie A in Sardegna". Poche righe che però bastano per capire quanto sia entusiasta: "Sono cresciuto ossessionato dal calcio italiano: guardavo Del Piero, Buffon, Totti, Ronaldo e leggende del Cagliari come Suazo e Zola. Ho finito per vivere in Italia per due anni per questo motivo. Quando Zach Holman mi ha proposto l'opportunità di investire, non ci ho pensato due volte. Forza Casteddu. Non vedo l'ora di andare in Sardegna per una partita".

Il Cagliari in questo momento si sta avviando verso una struttura societaria sempre più internazionale e statunitense. Il gruppo di investitori USA è pronto ad acquistare una nuova quota superiore al 20% del club, che si aggiungerebbe così al precedente 20%. L'operazione verrà ufficializzata tra qualche giorno, anche se doveva già arrivare ieri.