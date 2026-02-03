Juve Stabia, mercato di cambiamento per rimanere competitivi: rosa più profonda

La Juve Stabia è stata una delle società più attive della sessione invernale di calciomercato, intervenendo in maniera profonda sull’organico con l’obiettivo di rafforzare la squadra e dare nuova linfa al progetto tecnico di Ignazio Abate. Il bilancio finale parla, infatti, di dieci acquisti e undici cessioni.

In entrata spiccano profili giovani ma già strutturati per la categoria, come Kevin Zeroli, arrivato in prestito dal Milan, e Salim Diakité, prelevato dal Palermo. La dirigenza ha puntato anche su elementi di maggiore solidità, come Christian Dalle Mura (ex Cosenza) ed Manuel Ricciardi, prelevato a titolo temporaneo dal Cosenza. A completare il mercato, gli innesti di Alvin Okoro dal Venezia per l’attacco e di diversi rinforzi distribuiti tra difesa e centrocampo.

Sul fronte uscite, la Juve Stabia ha alleggerito la rosa salutando numerosi giovani rientrati alla base per fine prestito, tra cui Giacomo Stabile, Giacomo De Pieri e Filippo Reale, oltre alla cessione di Kevin Piscopo al Bari con obbligo di riscatto. Un turnover deciso, funzionale a riequilibrare l’organico e a rendere il gruppo più omogeneo alle esigenze dell’allenatore.