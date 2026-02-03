Juve Stabia, mercato di cambiamento per rimanere competitivi: rosa più profonda
La Juve Stabia è stata una delle società più attive della sessione invernale di calciomercato, intervenendo in maniera profonda sull’organico con l’obiettivo di rafforzare la squadra e dare nuova linfa al progetto tecnico di Ignazio Abate. Il bilancio finale parla, infatti, di dieci acquisti e undici cessioni.
In entrata spiccano profili giovani ma già strutturati per la categoria, come Kevin Zeroli, arrivato in prestito dal Milan, e Salim Diakité, prelevato dal Palermo. La dirigenza ha puntato anche su elementi di maggiore solidità, come Christian Dalle Mura (ex Cosenza) ed Manuel Ricciardi, prelevato a titolo temporaneo dal Cosenza. A completare il mercato, gli innesti di Alvin Okoro dal Venezia per l’attacco e di diversi rinforzi distribuiti tra difesa e centrocampo.
Sul fronte uscite, la Juve Stabia ha alleggerito la rosa salutando numerosi giovani rientrati alla base per fine prestito, tra cui Giacomo Stabile, Giacomo De Pieri e Filippo Reale, oltre alla cessione di Kevin Piscopo al Bari con obbligo di riscatto. Un turnover deciso, funzionale a riequilibrare l’organico e a rendere il gruppo più omogeneo alle esigenze dell’allenatore.
JUVE STABIA
Acquisti: Matheus Luz Priveato Dos Santos (definitivo, Saluzzo), Kevin Zeroli (prestito, Milan), Christian Dalle Mura (definitivo, Cosenza), Emanuele Torrasi (definitivo, Perugia), Manuel Ricciardi (prestito, Cosenza), Sheriff Kassama (prestito, Trento), Salim Diakité (prestito, Palermo), Marco Meli (risoluzione prestito, Arezzo), Daniel Perin (definitivo, Treviso), Alvin Okoro (prestito, Venezia)
Cessioni: Federico Zuccon (risoluzione prestito, Atalanta), Filippo Reale (risoluzione prestito, Roma), Giacomo Stabile (risoluzione prestito, Inter), Giacomo De Pieri (risoluzione prestito, Inter), Edoardo Duca (prestito, Lecco), Matteo Baldi (prestito, Torres), Tomi Petrovic (prestito, Pergolettese), Marco Ruggero (definitivo, Spezia), Kevin Piscopo (prestito con obbligo di riscatto, Bari), Marco Meli (prestito, Crotone), Daniel Perin (prestito, Treviso)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.