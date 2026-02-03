Mantova, mercato utile per disegnare una rosa più simile alle idee di Modesto
Il Mantova è stato tra i club più attivi della sessione invernale di calciomercato, intervenendo in maniera massiccia sull’organico per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e giocarsi le ultima chance salvezza in Serie B. La dirigenza biancorossa ha puntato su numerosi innesti in prestito, ridisegnando la rosa con operazioni mirate reparto per reparto.
In entrata spicca il ritorno tra i pali di Francesco Bardi, arrivato dal Palermo, affiancato da un rinforzo importante a centrocampo come Federico Zuccon dall’Atalanta. Il Mantova ha lavorato molto anche sulle corsie e sulla trequarti, inserendo profili giovani e internazionali come Tiago Goncalves, Konstantinos Chrysopoulos, Rachid Kouda e Junior Ligue, oltre agli italiani Nicolò Buso e Andrea Meroni.
Sul fronte uscite, il club ha salutato elementi significativi come Valerio Mantovani, passato a titolo definitivo al Bari, e Francesco Galuppini, ceduto all’Ascoli. Da segnalare anche le partenze di Zan Majer e Antonio Fiori, entrambi con formula del prestito con obbligo di riscatto, rispettivamente verso Ternana e Frosinone.
Il bilancio finale racconta di un Mantova che ha scelto la strada del rinnovamento profondo, affidandosi a una rosa più aderente alle idee di Francesco Modesto (subentrato da poche settimane a Davide Possanzini), con l’obiettivo di mantenere vive le opportunità di salvezza.
MANTOVA
Acquisti: Francesco Bardi (prestito, Palermo), Federico Zuccon (prestito, Atalanta), Ante Vukovic (prestito, Pisa), Nicolò Buso (prestito, Catanzaro), Côme Bianay Balcot (prestito, Torino), Tiago Goncalves (prestito, Újpest), Konstantinos Chrysopoulos (prestito, AEK Atene), Rachid Kouda (prestito, Parma), Fahem Benaissa (prestito, Casa Pia), Junior Ligue (prestito, Venezia), Andrea Meroni (prestito, Bari), Alì Bina Dembélé (prestito, Torino)
Cessioni: Federico Botti (risoluzione), Francesco Galuppini (definitivo, Ascoli), Zan Majer (prestito con obbligo, Ternana), Antonio Fiori (prestito con obbligo, Frosinone), Senan Michael Mullen (risoluzione prestito, Torino), Giacomo Fedel (prestito con diritto di riscatto, Monopoli), Federico Artioli (prestito, Bari), Valerio Mantovani (definitivo, Bari), Cristiano Bani (definitivo, Ravenna)
