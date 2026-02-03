Modena, mercato all'attacco con De Luca. Importante la conferma di Massolin
Il mercato di riparazione del Modena si chiude con un bilancio di rinnovamento ma non di totale trasformazione. La società emiliana ha operato una vera e propria ristrutturazione della rosa, puntando con decisione su profili offensivi di alto livello per alzare l'asticella nella seconda parte di stagione.
Gli innesti più pesanti riguardano il reparto avanzato: arrivano sotto la Ghirlandina Manuel De Luca, in prestito dalla Cremonese, e il talento del Napoli Giuseppe Ambrosino. Operazioni che, alla conferma di Yanis Massolin, nel frattempo ceduto all'Inter, ridisegnano completamente le opzioni tattiche a disposizione della squadra. Sulle corsie, da segnalare l'arrivo a titolo definitivo di Antonio Imputato dal Monopoli, oltre al portiere Abdullah Laidani.
Sul fronte delle cessioni, il Modena saluta lo storico capitano Antonio Pergreffi, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Significativa anche la partenza di Luca Magnino, passato a titolo definitivo all'Empoli, e quella di Fabio Ponsi in direzione Catania. Per Giuseppe Caso, invece, si aprono le porte dello 'U-Power Stadium', casa del Monza.
Una sessione che testimonia la volontà della proprietà di investire su giovani di prospettiva e giocatori già pronti per la categoria, cercando di bilanciare le ambizioni tecniche con la sostenibilità economica.
MODENA
Acquisti: Abdullah Laidani (definitivo, FC Wil), Manuel De Luca (prestito, Cremonese), Kleis Bozhanaj (risoluzione anticipata, Carrarese), Giuseppe Ambrosino (prestito, Napoli), Yanis Massolin (prestito, Inter), Antonio Imputato (definitivo, Monopoli), Ousmane Niang (rientro prestito, Gubbio)
Cessioni: Antonio Pergreffi (ritiro), Kleis Bozhanaj (prestito con obbligo, Reggiana), Fabio Ponsi (definitivo, Catrania), Giuseppe Caso (prestito con diritto di riscatto, Monza), Francesco Di Mariano (definitivo, Padova), Luca Magnino (definitivo, Empoli), Edoardo Olivieri (prestito, Campobasso), Yanis Massolin (definitivo, Inter)
