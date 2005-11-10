Bonanni esalta Alvini: “Al Frosinone lavoro straordinario, un tecnico capace conta tanto”

L'ex calciatore e tuttora allenatore Massimo Bonanni ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb.com. Di seguito riportiamo le sue parole sull'exploit del Frosinone, sul derby di Milano, e sulle difficoltà di Fiorentina, Juventus e Napoli, rilasciate nel corso della trasmissione Maracana.

Il Frosinone continua a volare grazie al lavoro di Alvini e al rendimento eccelso dei suoi ragazzi. Come si spiega questo exploit?

"Stiamo parlando di una squadra che sta facendo un campionato molto più al di sopra delle aspettative, perché vederla in alto con tutti questi punti e per di più giocando in questa maniera è incredibile. Non tutti possono andare a fare quattro gol a Bergamo e anche con la Juventus non meritava di perdere. Insieme alla Lazio sono le due squadre che al momento stanno facendo parlare di sé, per quanto se dobbiamo metterle a paragone mi stupisce molto di più la posizione del Frosinone che non quella biancoceleste. L'allenatore comunque sta facendo un super lavoro. Un tecnico conta tantissimo, non il 5 o il 10% come sento dire a qualcuno. A Frosinone Alvini, insieme al suo staff, sta facendo un grandissimo lavoro tecnico, tattico e mentale".

A Firenze che gestione stai vedendo da parte di Vanoli? Ieri hanno fatto discutere gli ingessi di Beto e Goncalves al 90'.

"Fare entrare un ragazzo al 90' non è mai una cosa semplice, a meno che non si tratti di una sostituzione forzata. È stato un cambio un po' per cercare una botta di fortuna. Poi noi siamo qui, mentre in panchina è più difficile".

Quale può essere la chiave del derby di Milano?

"Io mi aspetto una partita avvincente. L'Inter l'anno scorso non ha mai vinto un derby e, a differenza del campionato passato, il Milan è più offensivo e ha più mentalità. Sarà una gara più aperta, fermo restando che vedo l'Inter molto meglio sotto tanti aspetti. Contro il Venezia però meritava tutto tranne che vincere, per cui mi attendo una partita bella e con tanti gol. Chivu di certo è più abituato a questo tipo di partite, per quanto Amorim venga da dei campionati importanti. Per lui è il primo derby e vorrà fare bene, ma l'Inter è più forte e la proposta di calcio rossonera alla lunga potrebbe avvantaggiare i nerazzurri."

Che situazione sta vivendo la Juventus dopo la sconfitta contro il Genoa?

"È una situazione molto pericolosa, sono tutti in difficoltà. Ho visto la partita con il Genoa e i rossoblù hanno fatto molto meglio non tanto dal punto di vista del gioco, quanto della voglia e della determinazione. Il Genoa ha fatto la partita che doveva fare con grande cattiveria e il 2-0 è l'emblema di ciò che sta vivendo la Juventus. In più quando un allenatore che dice che in questo momento i giocatori non hanno carattere...".

Juventus-Napoli è una partita che non può sbagliare nessuna delle due?

"È una partita difficile e pericolosa. Il Napoli se perde è fuori dai giochi scudetto, ma anche la Juventus deve per forza vincere".