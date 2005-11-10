Lazio, Noslin: "Metterò sempre il gruppo al primo posto. Gattuso crede molto in me"
Alessio Del Lungo
Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Tijjani Noslin ha fatto il punto sul suo straordinario momento di forma: "È molto importante quello che sta dimostrando la squadra, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. Giocare tre partite in una settimana ci fa bene perché è lo stesso ritmo che si ha quando si gioca in Europa. Questa stagione possiamo concentrarci su ogni singola partita settimana dopo settimana, se dobbiamo giocarne qualcuna ravvicinata non è un problema".
Contro il Cagliari è un'occasione per rimanere in testa da soli.
"Sarà una partita difficile, ha iniziato bene. Sarà una sfida davvero dura, come quella contro il Parma e come tutte le sfide in casa. Ma se manteniamo la calma, facciamo il nostro lavoro e diamo tutto in campo come nelle altre nove giornate, penso che andrà bene. Per me non è cambiato nulla, il mister mi dà fiducia e crede molto in me. Questo mi permette di fare tutto il possibile per aiutare la squadra. Metterò sempre il gruppo al primo posto, serve continuare così e darò il massimo in ogni singola sfida".
Sta vivendo il miglior momento della sua carriera?
"Il duro lavoro ripaga sempre ed è una cosa positiva. Devo continuare così, mancano ancora ventinove partite e spero di segnare altri gol. Io credo in Dio e in Gesù Cristo che è il mio salvatore, credo molto in lui e tutto quello che ottengo è grazie a lui. Per questo lo ringrazierò sempre quando segno un gol, faccio un assist o vinciamo una partita. La fede mi aiuta a mantenere la calma, a restare umile, ad andare avanti e a lottare ogni giorno per un posto in squadra".