Torino, Abate: "Non do contentini, Casadei deve sgomitare. Mandragora torna dopo la sosta"

A fare il punto sulla condizione di Rolando Mandragora, assente a causa di un infortunio, è Ignazio Abate, tecnico del Torino, che in conferenza ha precisato: "Penso che tornerà dopo la sosta. Magari prima del Lecce farà qualche spezzone con la squadra, ma va valutato giorno per giorno. L'obiettivo è averlo al meglio dopo la sosta, poi magari ci stupirà. Ma non vogliamo rischiare nulla".

Tra Simeone e Adams c'è qualcuno che deve rifiatare? Sarà il momento di Pellegri?

"È la quarta gara in 12 giorni, domani valuterò in base al recupero. Chi scenderà in campo, farà un'ottima gara. Tutti hanno la mia fiducia e lo percepiscono, i cambi entrano sempre con l'atteggiamento giusto. Non do contentini, arriverà il momento di tutti. Pellegri sta crescendo di condizione, lo vedremo in campo dopo la sosta. Adams o Simeone? Vediamo i test di recupero di domani".

Come vede Casadei?

"Lo vedo che sta spingendo. A centrocampo abbiamo tanta concorrenza, c'è da sgomitare. Gineitis sta crescendo a vista d'occhio, Ilkhan uguale, poi Bragança, Fitz-Jim, Vlasic e Oristanio. Bisogna mettere le proprie qualità a disposizione del gruppo".

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